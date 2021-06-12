На вихідних у Тернополі будуть щепити від COVID-19 всіх охочих

Вихідними у Тернополі знову працюватиме Центр масової вакцинації. Отримати щеплення від COVID-19 можуть особи, які попередньо зареєструвалися через додаток або сайт «Дія».

Минулих вихідних тут вакцинували майже 800 осіб. Цього разу планують зробити не менше щеплень. Імунізацію проводять вакциною CoronaVac, яка пройшла сертифікацію та погоджена ВООЗ.

“Вакцинація проводиться з дотриманням усіх протиепідемічних заходів. У нас достатньо вакцини, щоб щепити всіх охочих. Ми також звертаємо увагу на осіб похилого віку. Такі люди можуть вакцинуватися поза чергою”, – повідомила регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва.

Пройти імунізацію жителі області зможуть 12-13 червня з 9:00 до 16:00 год за адресою Злуки, 45. Нагадаємо, вакцинальна кампанія на Тернопільщині стартувала 25 лютого. Наразі щепилося понад сорок тисяч жителів краю.