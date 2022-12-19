На вихідних рятувальникам довелося буксирувати рейсовий автобус, вантажівки і автомобіль з дитиною в салоні

На вихідних, через ожеледицю, працівники оперативно-рятувальної служби чотири рази виїздили для надання допомоги водіям та буксирування транспортних засобів на автошляхах області.

Так, о 14:05 у с. Старий Вишнівець Вишнівецької територіальної громади Кременецького району черговим караулом місцевої пожежної команди Вишнівець спільно з представниками ТОВ «ТБЦ», з метою недопущення утворення затору, вжито заходи щодо буксирування вантажних автомобілів на ділянці дороги із затяжним підйомом.

О 16:00 у с. Пробіжна Колиндянської територіальної громади Чортківського району черговим караулом місцевої пожежної команди Пробіжна здійснено буксирування з узбіччя на проїжджу частину дороги з твердим покриттям легкового автомобіля, в якому перебувало три людини (з них одна дитина), який не міг самостійно продовжувати рух;

Того ж дня о 16:50 поблизу с. Калинівка Зборівської територіальної громади Тернопільського району черговим караулом 17-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління здійснено буксирування рейсового автобуса «Тернопіль – Велика Плавуча» (без пасажирів) на ділянці дороги з крутим підйомом.

18 грудня о 21:00 черговим караулом 11-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління поблизу с. Якимівці Лановецької територіальної громади Кременецького району здійснено буксирування вантажного автомобіля «DAF», водій якого не впорався з керуванням та перекрив дорогу державного значення Р-43 (М-19), а також ще одного вантажного автомобіля «DAF», що знаходився в кюветі.