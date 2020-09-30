Вулицю князя Острозького перекриють для руху транспорту на вихідних.

З вечора п’ятниці, 2 жовтня, до ранку понеділка, 5 жовтня, там асфальтуватимуть проїжджу частину. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 30 вересня.

– На вулиці Острозького ми провели підготовчі ремонтні роботи, поміняли багато каналізаційних люків та комунікацій, – зауважив Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Тепер завершуємо ремонтні роботи. Для цього необхідно обмежити проїзд вулицею з 21.00 2 жовтня до 6.00 5 жовтня. Більшість часу вона буде перекрита для проїзду по смугах, але 5-6 годин буде перекрита повністю.

У зв’язку із цим водіїв просять бути уважними і завчасно обирати маршрути руху. На період ремонту також змінили рух громадського транспорту. Тролейбуси курсуватимуть через центр без заїзду на автовокзал. Тролейбуси №1, 3, 7, 9 їхатимуть через вул. Руську – вул. Князя Острозького – вул. Пирогова – вул. Гоголя. №8 – в напрямку до філармонії – без заїзду на автовокзал та вул. Микулинецьку.

Автобусні маршрути від автовокзалу проходитимуть вулицями: Живова, Замонастирською. Автобусні маршрути:

№№ 2, 12, 13, 18, 29 – від перехрестя Живова–Микулинецька прямуватимуть вулицями: Замонастирською, Татарською, Глибокою, Глиняною до проспекту Степана Бандери, далі за маршрутом;

№№6, 6А, 8, 9, 14, 20, 20А , 22, 22А, 36 – від перехрестя Живова–Микулинецька прямуватимуть вулицями: Замонастирською, Пирогова, Гоголя, Б. Хмельницького, далі за маршрутом;

№№ 8, 18 в напрямку вул. Микулинецької – через вулиці: Князя Острозького, Митрополита Шептицького, Живова;

№№17, 23 – від автовокзалу через вулиці: Оболоня, Митрополита Шептицького, Живова, без заїзду в центр;

№29 в напрямку масиву «Дружба» – від вул. Руської через вулиці: Князя Острозького, Митрополита Шептицького, Живова, без заїзду на овочевий ринок;

№31 в напрямку масиву «Дружба» – через вул. Живова, без заїзду в центр.

Ольга Трач