Упродовж доби на Тернопільщині похолоднішає. Нічні температурні показники знижуватимуться до мінусових, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Вдень передбачають близько десяти градусів вище нуля.

Тенденція щодо зниження температурних показників зберігатиметься на Тернопільщині до кінця тижня. А на вихідних обіцяють чергове потепління.

«Хто любить зимове сонце, щоб там не казали про цьогорічну зиму, можна приємно мружитися і навіть одягти чорні окуляри. 19-го лютого в Україні переважатиме суха повітряна маса із сонячними проясненнями. Вітер з південно-західного перейде на північно-західний, тому трохи й посвіжіє повітря, буде невеликим, максимум помірним. Температура повітря найближчої ночі близько нуля, вдень у більшості областей України очікується +3+9 градусів тепла. Ці дні для українців – важкі, болючі, але ми повинні не лише плакати за тими, хто втримував тоді нам свободу й ідентичність, але й шанувати, пам`ятати їх і тримати в серці особисту, некрикливу, вічну подяку», – зазначає Наталка Діденко.

Щодо попередніх прогнозів, останній тиждень лютого буде порівняно теплим. Ймовірно зима, як почалася, так і завершиться – без снігу.

Софія Романська