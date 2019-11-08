На Тернопільщину йде потепління. Втім, супроводжуватиметься воно дощами, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть 19-ти градусів вище нуля.

Вихідними Україна буде однією з найтепліших країн Європи, – зазначає Наталка Діденко. Денна температура повітря у більшості областей у суботу становитиме +14 +19 градусів вище нуля. Однак потепління буде короткочасним.

«У західних областях у неділю похолодає до +10+15 градусів проти суботніх +14+19 градусів. Дощі.

9-го листопада дощитиме на Заході, Півночі та в Центрі. Але переважно – у нічні та ранкові години, вдень опади припинятимуться. Тобто, ідеальний день для збирання грибів.

У неділю, 10-го листопада, суттєві опади в Україні малоймовірні. Вихідними може знову повернутися рвучкий вітер.

Напрямок – з південного сходу».

Фахівці наголошують: різкі перепади погодних умов можуть позначитися на самопочутті жителів краю.

Софія Романська