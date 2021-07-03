Дощі з похолоданням передбачають синоптики на Тернопільщині вихідними. Місцями можливі грози та шквали.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у суботу та неділю на Тернопільщині зберігатиметься похмура погода з проясненнями. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі опускатиметься до 15 градусів тепла, вдень коливатиметься на рівні 23-25 градусів тепла.

«Оскільки з дощами та грозами й так усе зрозуміло – будуть вони сьогодні, будуть вони завтра, будуть вони й в неділю – то почнемо із температури повітря. В Україні вихідними днями свіжіше повітря охопить західну нашу частину: +21 +27 градусів. Грозові дощі випадатимуть нерівномірно, періодично. При грозах є ймовірність сильних злив, шквалів та граду», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, спека повернеться до регіону наступного тижня. А поки зберігатиметься комфортна прохолодна погода з високою ймовірністю дощів.