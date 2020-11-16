На виїзді з Тернополя водій автомобіля збив на смерть чоловіка

Дорожньо-транспортна пригода з летальним наслідком трапилася на виїзді з Тернополя. Інформація про смерть на дорозі надійшла на лінію “102” о 20:52.

Водій автомобіля Skoda Fabia збив чоловіка, який знаходився на проїжджій частині дороги, але за межами пішохідного переходу.

Потерпілий – житель Черкаської області, 1975 року народження, водій автомобіля DAF CF. Чоловік вийшов з вантажівки та переходив дорогу, коли потрапив під колеса легківки.

Що стало причиною нещастя, встановить слідство.