21 липня – у день позачергових виборів народних депутатів України на об’єктах, де розташовано виборчі дільниці, діятимуть пожежні пости.

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС.

На постах чергуватимуть співробітники підрозділів Управління ДСНС України у Тернопільській області та працівники добровільних пожежних команд.

Чергові пожежних постів проінструктовані про порядок дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

Рятувальники подбають про пожежну безпеку під час проведення виборів і оперативно реагуватимуть на можливі надзвичайні ситуації та події.