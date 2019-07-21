У селі Слобідка-Мушкатівська Борщівського району у виборчій дільниці загорілося сміття.

Як повідомляє МедіаТОР, ДВК знаходиться у приміщенні клубу, біля якого завжди людно, каже речник нацполіції в області Сергій Крета. Один із чоловіків викинув недопалок від чого і зайнялося сміття.

Після повідомлення про займання, вогонь оперативно загасили. Пожежників на місце події не викликали.

У Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області нагадують: будьте обережні з вогнем. Трава та сміття легко займаються від сірника або недопалка, а полум’я швидко розповсюджується на значні території.