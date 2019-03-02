На виборах Президента лідирують Зеленський, Тимошенко і Порошенко, – опитування

02/03/2019 Розмір тексту:

18,3% респондентів, опитаних центром соціальних досліджень “Софія”, готові проголосувати за артиста Володимира Зеленського, 15,4% – за лідера партії і голову фракції “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” у Верховній Раді Юлію Тимошенко, 12,1% – за діючого главу держави Петра Порошенка на виборах Президента.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Так, серед тих, хто збирається голосувати, 11,2% віддали б голос за співголову міжфракційного об’єднання «Опозиційна платформа – За життя” у Верховній Раді Юрія Бойка, 6,4% – за лідера партії «Громадянська позиція” Анатолія Гриценка, 4,3% – за лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 2,5% – за позафракційного депутата Ради, лідера партії “Наші” Євгенія Мураєва, 2,1% – за мера Львова, лідера партії “Об‘єднання “Самопоміч” Андрія Садового.

Решта кандидатів отримали б менше 2% голосів.

Також 3,1% не підтримали жодного з кандидатів, 12,4% – не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 20 по 26 лютого.

Було опитано 2 012 повнолітніх жителів у всіх областях України (на підконтрольній території) методом особистісного інтерв‘ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Як повідомлялося, у грудні, згідно із соцопитуванням, на виборах Президента, лідирували Тимошенко, Зеленський і Бойко.

Ілюстрація Главред