На вулицях Шептицького, Живова, Хмельницького у Тернополі з’явилися нові борди, на яких жителям міста пропонують побачити тиранозавра чи слона. Поруч надпис “Антикорупційна карта ремонтів”.

Як пояснив керівник проекту Антикорупційного штабу Ілля Кротенко, борди встановили для того, щоб звернути увагу тернополян на те, що існує Антикорупційна карта ремонтів. Образи тиранозавра і слона використані для того, щоб показати недосконалість ремонтів в Україні, пише Галас.

– Але з цим можна боротися за допомогою повідомлення на сайт map.shtab.net Як ми повідомляли раніше, Антикорупційну карту ремонтів представили у Тернополі 5 червня експерти ГО “Антикорупційний штаб”. На інтерактивній карті України позначені всі ремонтні роботи міста. Цей інноваційний інструмент запобігає корупції і покращує взаємодію влади та місцевої громади для ефективного використання коштів платників податків.

Інформаційні борди встановили вже у п’ятьох обласних центрах України, у жовтні плануємо ще в десятьох, – додає Ілля Кротенко.

На сайті https://map.shtab.net/ будь-який мешканець України може дізнатися про те, коли планують відремонтувати його двір, будинок, навчальний заклад, куди ходять його діти, а також повідомити про проблемні точки. Для літніх людей, які не користуються інтернетом, обіцяють розвісити оголошення, де будуть вказані телефони, на які можна повідомляти про неякісний ремонт.