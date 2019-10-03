«Безпека дорожнього руху – це життя»: саме під таким гаслом на Тернопільщині тривають загальнодержавні організаційно-профілактичні заходи спрямовані на посилення дотримання правил дорожнього руху та зниження аварійності на автошляхах.

Сумна статистика дорожніх пригод свідчить, що не всі краяни обережні за кермом, багато з них свідомо нехтують правилами, або ще гірше – сідають за кермо у нетверезому стані. Лише у вересні на автошляхах області трапилося 178 аварій, в яких загинуло 11 людей та понад 40 отримали травми різного ступеня важкості.

Рівень безпеки на дорозі залежить від кожного учасника дорожнього руху. Працівники поліції усіма можливими засобами доносять до громадян інформацію про неухильне дотримання правил. До тематичних уроків в навчальних закладах, створення мобільних груп та відпрацювань на шляхах області додалася й інформаційно-просвітницька кампанія, мета якої – переконати громадян про доцільність неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

40 інформаційних сітілайтів, розміщених на вулицях обласного центру, відтепер будуть нагадувати як пішоходам, так і водіям, що дорога помилок не прощає. Короткі та змістовні гасла закликають користуватися ременями безпеки, не перевищувати швидкість та не вживати спиртне за кермом.

Працівники поліції сподіваються, що за допомогою такої соціальної реклами вдасться вплинути на свідомість кожного з учасників дорожнього руху насамперед задля збереження їх життя.