У Тернополі демонтували одну споруду та частково – другу тимчасову споруду, що розміщені на вул. Митрополита Шептицького.

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 19.08.2020 року № 602 «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування» про демонтаж двох тимчасових споруд на вулиці Митрополита Шептицького.

Демонтовані частини тимчасових споруд знаходяться на території, яка охороняється, за адресою: вул. Лук’яновича, 8. Другий об’єкт буде повністю демонтований до 18.11.2020 року.







