Стрічку із назвою “Думка”, яку створив тернополянин Дмитро Мудрий, демонструють на вулицях Тернополя.

Фільм знятий Дмитром для іспиту в Київському університеті культури і мистецтв. У ньому хлопець поєднав енергетичні для нього локації й поділився своєю філософією життя.

Мати Дмитра Олена Мудра у мережі Facebook повідомила, що Тернопіль вшановує пам’ять її сина показом цієї стрічки.

“Тернопіль вшановує пам’ять Дмитра Мудрого автора одного фільму “DUMKA”, який здатний змінити світ, вектор розвитку суспільства на світло…”, – йдеться у повідомленні пані Олени.

Транслюють стрічку на екранах “Вуличного радіо” та на ледекрані центрального універмагу.

Нагадаємо, 24-річний Дмитро Мудрий загинув внаслідок вибуху газу у приватному будинку його батька на вулиці Самчука в Тернополі. Він отримав важкі опіки, рятуючи менших братів.

У Тернополі і у Львові небайдужі люди щодня ставали донорами, здаючи кров.

Вранці 17 березня 24-річного Дмитра Мудрого не стало. Через кілька днів помер його батько Олег Мудрий в опіковому відділення львівської лікарні №8.