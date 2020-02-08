Вихідні будуть на всі синоптичні смаки, розповідає синоптик Наталка Діденко.

У суботу обіцяють морози, а в неділю повернеться тепло.

На Тернопільщину рушив антициклон із західної Європи. Він і принесе серйозні погодні зміни, – зазначає Наталка Діденко. Вночі ще затримається морозне повітря, мінімальна температура становитиме -7-13 градусів, а далі в регіоні теплішатиме.

«Дні трохи почнуть розділятися: у суботу ще холодно, максимально -2 -5 градусів, на Заході близько нуля. У неділю почнеться потепління, уявіть! до 0+5 градусів. Антициклон із заходу Європи витіснятиме рештки опадів з України, переважатиме суха погода. Не забувайте про слизькі дороги, травматологам й так роботи вистачає. Вітер вгомониться, стане невеликим, максимум помірним. Напрямок свій поміняє із північного на південно-західний. Лютий далі дивує нестабільністю і різкими змінами погоди».

За попередніми прогнозами синоптиків, наступний тиждень на Тернопільщині буде значно теплішим. Погодні умови все більше нагадуватимуть про швидкий прихід весни.

Софія Романська