Змагання з веслування на каное серед юнаків та дівчат організували на водній арені «Тернопіль». Долучилися до турніру близько двохсот юних шанувальників веслувального спорту з різних міст західного регіону України.

Змагання тривали три дні поспіль. Юнаки та дівчата перевіряли власні сили з веслування на байдарках і каное.

«Окрім тернополян – вихованців КДЮСШ з водних видів спорту, змагались представники таких команд, як Хмельницька ДЮСШ №3 «Спартак», Хмельницька ДЮСШ №4, Івано-Франківська СК «Альбатрос», «Олімп» з міста Ковеля Волинської області), Дубенська ДЮСШ, Волочиська ДЮСШ, Долинська ДЮСШ, «Веслярик» зі Львова, Бережанська ДЮСШ, «Добротвір» з Львівської області, ДЮСШ-1 м. Бурштин – Івано-Франківська область», – розповів головний суддя змагань національної категорії, голова колегії суддів України Богдан Балабан.

Впродовж двох днів юні веслувальники, виступаючи у байдарках-одиночках та каное, змагались у своїх вікових категоріях на дистанціях 100, 200 та 500 м. Після завершення турніру переможців нагородили медалями. Почесною гостею спортивного свята стала веслувальниця Іванна Дяченко – бронзова призерка чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное в місті Познань.