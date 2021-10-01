Чемпіонат України з веслування на драгонботах «Дракон» триватиме на «Водній арені Тернопіль» 1-3 жовтня.

Змагання проходять серед спортивних клубів та серед спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Участь у них беруть понад півтисячі веслувальників.

Першого жовтня спортсмени долали дистанцію 2000 метрів. О 15-й годині відбулося урочисте відкриття Чемпіонату та нагородження переможців на цій дистанції. Президент Федерації України з веслування на човнах «Дракон» Валерій Моргун подякував представникам місцевої влади за прийом, а спортсменам побажав легкої води і великих перемог.

– Ми довго вирішували, яке місто обрати для проведення чемпіонату, – сказав Валерій Моргун. – І спонтанно вирішили перевірити «Водну арену Тернопіль», оскільки у 2022 році плануємо провести тут Чемпіонат світу з веслування на човнах «Дракон».

Другого жовтня змагання на гребному каналі проходитимуть на дистанції 500 метрів серед усіх класів та всіх категорій. Перший заїзд розпочнеться о 9.00. Третього жовтня перегони проходитимуть на дистанції 200 метрів. Страт також о 9.00.

Організовують спортивний захід Міністерство молоді та спорту України, Федерація України з веслування на човнах «Дракон», Тернопільська облдержадміністрація, управління молоді, спорту та іміджевих проектів ТОДА.