26-27 вересня на базі Центру веслувальних та водних видів спорту «Водна арена Тернопіль» пройшли перші відкриті змагання з веслування на байдарках та каное за Кубок міського голови. У змаганнях взяли участь 130 учасників з 14-ти міст України.

«Сьогодні вперше на оновленому тернопільському веслувальному каналі відбулися спортивні змагання, тож учасники і організатори заходу назавжди увійдуть в історію нашого міста як першовідкривачі даної локації, – зазначив міський голова Сергій Надал. – Дякую усім, хто долучився до того, аби ця арена була збудована. Впевнений, що такі спортивні змагання будуть щорічними, і ми з радістю запрошуємо вас приїхати у Тернопіль і наступного року. Бажаю всім учасникам та тренерам нових спортивних здобутків та перемог».

Організували змагання на Кубок міського голови Тернопільська міська рада, Федерація веслування в Тернопільській області, КЗ «КДЮСШ з водних видів спорту» Тернопільської міської ради.

Довідка

«Водна арена Тернопіль» – це унікальний Центр веслувальних та водних видів спорту, один із стратегічних об’єктів як міста, так і області. Цей веслувальний канал відповідає усім світовим стандартам для проведення змагань найвищих рівнів з водних видів спорту.