Народ України продовжує платити найвищу ціну за свою свободу. Ще один мужній боєць віддав своє життя за нашу країну. На фронті загинув Володимир Сакалюк із Борщева.

Про важку втрату повідомили у Борщівській міській раді.

“Знову чорним крилом накрила страшна війна Борщівську громаду.

З глибоким сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника загинув навідник 2-го відділення охорони 3-го взводу охорони роти охорони військової частини А4053 солдат Володимир САКАЛЮК, 06.01.1974 р.н., житель міста Борщева.

Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого.

Сумуємо разом з вами.

Слава Герою!

Вічна пам’ять захиснику!”, – ідеться у повідомленні.