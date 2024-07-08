На війні загинув уродженець Тернопільщини, якого мобілізували лише два місяці тому

Чортківська громада знову у скорботі. На російсько-українській війні загинув уродженець села Переходи Ігор Липовий, 1976 року народження.

Останнім часом чоловік проживав на Рівненщині, у місті Острог. Звідти його і мобілізували на війну. До речі, зовсім нещодавно, лише 10 травня цього року. Про це повідомили у Чортківській міській раді.

Ігор Липовий був солдатом, номером обслуги гранатометного відділення взводу вогневої підтримки гірсько-штурмової роти. Загинув 6 липня від ворожого дрона-камікадзе поблизу населеного пункту Виїмка Бахмутського району.

У Чорткові в захисника залишилось двоє синів, батько і мати у селі Переходи.

Вічна і світла пам’ять…