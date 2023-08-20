Захищаючи нашу країну від російського ворога, у Донецькій області загинув Герой з Кременця Анатолій Цитович.
Про важку непоправну втрату повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.
Анатолій Цитович народився у 1986 році у Харкові, але проживав разом з сім’єю у Кременці. Він ніс службу у гранатометному відділенні взводу вогневої підтримки роти морської піхоти.
21 серпня тіло Героя із військовими почестями зустрінуть у Кременці. Поховають бійця у селі Великі Млинівці.
“Прохання гідно зустріти та вшанувати пам’ять про загиблого Героя”, – ідеться у зверненні Андрія Смаглюка.
Вічна пам’ять та вічна слава Герою.