На війні загинув уродженець Харкова, котрий проживав на Тернопільщині

Захищаючи нашу країну від російського ворога, у Донецькій області загинув Герой з Кременця Анатолій Цитович.

Про важку непоправну втрату повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

Анатолій Цитович народився у 1986 році у Харкові, але проживав разом з сім’єю у Кременці. Він ніс службу у гранатометному відділенні взводу вогневої підтримки роти морської піхоти.

21 серпня тіло Героя із військовими почестями зустрінуть у Кременці. Поховають бійця у селі Великі Млинівці.

“Прохання гідно зустріти та вшанувати пам’ять про загиблого Героя”, – ідеться у зверненні Андрія Смаглюка.

Вічна пам’ять та вічна слава Герою.