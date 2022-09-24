На війні загинув ще один мужній захисник з Тернопільщини – Петро Кучер

Сумна звістка знову надійшла на Тернопільщину.

Під час виконання бойового завдання з виявлення та знищення сил ворога загинув військовослужбовець ЗСУ Петро Іванович Кучер, 1979 року народження.

Про важку втрату повідомили у Кременецькій районній державній адміністрації.

Захисник проживав у селі Ридомиль Почаївської територіальної громади Кременецького району.

Царство небесне мужньому захиснику України… Щиросердечні співчуття родині та близьким.

Вічна пам’ять Герою!

Про зустріч тіла Героя та похорон повідомимо згодом.