Сумна звістка знову надійшла на Тернопільщину.
Під час виконання бойового завдання з виявлення та знищення сил ворога загинув військовослужбовець ЗСУ Петро Іванович Кучер, 1979 року народження.
Про важку втрату повідомили у Кременецькій районній державній адміністрації.
Захисник проживав у селі Ридомиль Почаївської територіальної громади Кременецького району.
Царство небесне мужньому захиснику України… Щиросердечні співчуття родині та близьким.
Вічна пам’ять Герою!
Про зустріч тіла Героя та похорон повідомимо згодом.