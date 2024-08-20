На війні загинув Михайло Колодчук з Великої Березовиці: його двоє братів також захищають Україну

Війна продовжує приносити горе на Тернопільщину.

Вчора стало відомо, що на фронті загинув мешканець селища Велика Березовиця, військовослужбовець Михайло Анатолійович Колодчук, 1981 року народження.

Трагічну новину сповістила Великоберезовицька селищна рада.

Михайло Колодчук був молодшим сержантом кулеметного взводу роти вогневої підтримки, Загинув 17 серпня, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Птиче Покровського району Донецької області.

У Героя залишилася мати Любомира, сини Андрій та Юрій, брати Анатолій і Василь, які у складі Збройних сил також захищають Батьківщину.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого Михайла. Вічна та світла пам’ять воїну.