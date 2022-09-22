На війні загинув майстер з охорони природи Ярослав Мидлик

Знову війна принесла горе на Тернопільщину. Захищаючи Батьківщину загинув Ярослав Мидлик з Кременця.

Про важку втрату повідомили на сторінці Національного природного парку “Кременецькі гори”, де працював чоловік.

“Сумна звістка надійшла в наш національний природний парк “Кременецькі гори”. У боях з окупантами, захищаючи рідну землю, загинув наш співробітник, захисник, патріот Мидлик Ярослав Ростиславович, майстер з охорони природи Білокриницького ПНДВ.

Щирі співчуття родині загиблого та схиляємо голови в глибокій скорботі. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій.

Вічна пам’ять Герою!”.