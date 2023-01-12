На війні загинув військовослужбовець Збройних сил України, депутат Великогаївської сільської ради, що в Тернопільському районі, Роман Остапів.

Про це Суспільному повідомив голова Великогаївської громади Олег Кохман.

За його словами, на захист країни від окупантів Роман Остапів став навесні 2022 року.

“До війни він працював заступником директора одного з аграрних підприємств Тернопільщини. Був депутатом 8-го скликання, округ номер 7. Роман Остапів був дуже ініціативним депутатом, спокійним і врівноваженим чоловіком і дуже інтелігентною людиною”.

За словами Олега Кохмана, загинув 46-річний захисник під час виконання бойового завдання на Донеччині. У загиблого залишилися дружина і двоє дітей.

Про зустріч тіла та похорон Романа Остапіва повідомлять додатково.