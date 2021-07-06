22-річний юнак із Тернопільщини трагічно загинув у Вінницькій області: його тіло було виявлено рятувальниками в одній із місцевих водойм.
Про це ідеться у повідомлення пресслужби ГУ ДСНС України у Вінницькій області.
4 липня о 19:13 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, про те що в селищі Літин, за межами с. Дяківці у місцевій водоймі втопилась людина.
Прибувши на місце події, рятувальники ДПРЧ-7 дістали загиблого з води, ним виявився 22-річний житель Тернопільської області.
До проведення пошукових робіт від ДСНС залучалося 3 чоловіки особового складу та одна одиниця спецтехніки.
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