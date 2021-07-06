На Вінничині трагічно загинув юнак з Тернопільщини

22-річний юнак із Тернопільщини трагічно загинув у Вінницькій області: його тіло було виявлено рятувальниками в одній із місцевих водойм.

Про це ідеться у повідомлення пресслужби ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

4 липня о 19:13 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, про те що в селищі Літин, за межами с. Дяківці у місцевій водоймі втопилась людина.

Прибувши на місце події, рятувальники ДПРЧ-7 дістали загиблого з води, ним виявився 22-річний житель Тернопільської області.

До проведення пошукових робіт від ДСНС залучалося 3 чоловіки особового складу та одна одиниця спецтехніки.