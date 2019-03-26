Укрзалізниця запустить сім додаткових поїздів у період з 27 квітня по 1 травня — на великодні й травневі свята. Тоді в українців буде п’ять вихідних поспіль.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Так, додаткові потяги курсуватимуть у таких напрямках:

№ 191/192 Київ – Львів курсуватиме 26, 27 квітня 1 та 5 травня. Відправлення з Києва о 07:42, у зворотному напрямку — об 11:54.

№ 197/198 Київ – Ковель курсуватиме 26 та 30 квітня. Відправлення з Києва о 06:17, з Ковеля поїзд — о 11:27.

№ 162/161 Київ – Миколаїв курсуватиме 1 та 5 травня з Києва о 14:35. Відправлення з Миколаєва 30 квітня та 4 травня о 21:47.

№ 223/224 Київ – Одеса курсуватиме 27 квітня, 1 та 5 травня. Відправлення з Києва о 08:35, з Одеси о 11:08.

№ 179 Київ – Дніпро курсуватиме 27 квітня, 1 та 5 травня, відправлення з Києва о 08:03, відправлення з Дніпра о 12:20.

№ 164/163 Київ – Харків курсуватиме 27 квітня та 1 травня З Києва він відправиться о 05:37. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 14:05.

№ 168 Львів – Одеса курсуватиме 27, 30 квітня, 1 та 5 травня. Відправлення зі Львова о 09:16, з Одеси – о 10:18.

Крім того, призначені додаткові рейси для поїздів № 670 Кременчук – Бахмач, № 774 Київ – Шостка, № 782 Київ – Черкаси, № 779 Суми – Київ – Вінниця.