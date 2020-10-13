У Тернополі відбувся допрем’єрний показ історичного пригодницького фільму “Фортеця Хаджибей”.

Український режисер та співавтор Костянтин Коновалов залучив до зйомок іноземних акторів, аби досконало передати події вісімнадцятого століття, змальовані у стрічці. Долучилися до створення фільму і тернополяни.

У Тернополі стрічку презентували генеральний продюсер фільму Андрій Осіпов, режисер та співавтор сценарію Костянтин Коновалов, голова Асоціації кіно комісій України Леонід Бицюра та акторка Катерина Шевченко.

«Сьогодні відбулася знакова подія для Тернополя – ми презентували перший фільм створений за сприяння Тернопільської кінокомісії – «Фортеця Хаджибей», – зазначив Леонід Бицюра. – П’ять років тому спільно з однодумцями мені вдалося створити кінокомісію, а за нею – інфраструктуру і творення середовища не просто популяризації та культивування українських фільмів, продюсерів, режисерів, акторів, творення локаційних баз, творення акторських баз, але й саме кіновиробництво. Ми заявили на всю Україну – Тернопіль є кінематографічне місто».

Аби охопити асоціацією Україну від Маріуполя до Ужгорода, Леонід Бицюра сам їздив і вів переговори з різними кінематографічними організаціями та установами: «Я не мистецтвознавець, я — адміністратор і організатор процесів. Мені було важливо дати людям можливість побачити в кінематографії сенс. Внаслідок цього і в Тернополі вже організувались кілька медіа- та кіношкіл, що навіть конкурують між собою. Процес пішов — і мене це дуже тішить». До слова, лише у 2020 році Тернопільська кінокомісія презентує п’ять фільмів, знятих за своєї участі. Це «Червоний. Без лінії фронту», «Зарваниця», «Джура-Королевич», «Тепер я турок, не козак» та «Фортеця Хаджибей» — перший кінофільм, створений у співпраці з легендарною Одеською кіностудією. До речі, саме сьогодні, 14 жовтня, він виходить у прокат.