2 травня на території Тернопільській області ліквідовано 7 пожеж.

09:12. Черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа сміття на площі 30 м.кв, на паспортизованому сміттєзвалищі в м. Борщів Борщівської ТГ Чортківського району.

12:04. Черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа автомобіля «ВАЗ 2105» в с. Жизномир Бучацької ТГ Чортківського району. Вогнем знищено даний автомобіль. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

17:41. Черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки ліквідована пожежа господарської будівлі в м. Тернопіль на вул. Л.Толстого, 7. Під час гасіння врятовано 1 будівлю. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 м.кв., пошкоджено покриття будівлі на площі 5 м.кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

18:31. В с. Плебанівка Теребовлянської ТГ Тернопільського району черговим караулом 12-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території, на площі орієнтовно 0,05 га.

20:09. В с. Лошнів Теребовлянської ТГ Тернопільського району черговим караулом 12-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території, на площі орієнтовно 3 га.

20:55. В с. Байківці Тернопільського району місцевою пожежною командою с.Шляхтинці ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,01 га.

21:17. В х. Бонзулі Залозецької ТГ Тернопільського району силами місцевих пожежних команд сіл Залізці та Загір’я ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території, на площі орієнтовно 1 га.