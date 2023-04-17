Учора на спецлінію 102 надійшло повідомлення про ДТП без травмованих на вулиці 15-го Квітня. Заявник повідомив, що водій автомобіля Volkswagen пошкодив його автівку та поїхав з місця події у невідомому напрямку.

Інспектори оперативно розпочали пошуки правопорушника. Охоронці порядку виявили розшукуваного водія на бульварі Симона Петлюри, де він пошкодив ще 4 припаркованих автомобілі.

Спілкуючись з громадянином, інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 3,78 проміле алкоголю в крові водія.

На керманича патрульні склали два протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), за ст. 122-4 (Залишення місця вчинення ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Рішення по справі прийматиме суд.

Загалом, за минулі вихідні інспектори виявили 10 нетверезих водіїв.