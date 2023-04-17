На Великдень у Тернополі ледь не сталася трагедія

Чотири пожежі в житловому секторі гасили тернопільські рятувальники на Великдень.

Про це повідомив речник ДСНС області Сергій Данілін. За його словами, від вогняної стихії вдалося врятувати 3 автомобілі, 3 будівлі та людей.

Опівночі 16 квітня на вул. Тарнавського у Тернополі горіли пластикові контейнери. Вогонь ледь не перекинувся на автомобілі, припарковані поруч.

«Завдяки оперативним діям вогнеборців транспортні засоби було врятовано. О 13:09 виникла пожежа в житловому будинку в Романовому Селі Байковецької громади. Вогнем пошкоджено одяг та речі домашнього вжитку на горищі будинку на площі 5 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевою пожежною командою с. Шляхтянці. Під час гасіння врятовано будівлю. О 19:07 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вул. С. Бандери, 2, в сел. Велика Березовиця Великоберезовицької громади. Вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку в кімнатах будинку на площі 30 м. кв, пошкоджено облицювання стін та стелі на площі 30 м. кв. Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки в складі 2-х відділень та працівниками оперативно координаційного центру головного управління ДСНС. Під час гасіння врятовано 2 будівлі. О 21:40 черговим відділенням частини спеціальної пожежної техніки в м. Тернопіль на вул. Київська ліквідована пожежа сміття в сміттєвому контейнері».

Рятувальники просять жителів області дотримуватися правил поводження з вогнем. Оскільки кожен виїзд рятувальної служби обходиться в десятки тисяч гривень.