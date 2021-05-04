Сім пожеж сталося на Тернопільщині у Великдень. За інформацією ДСНС області, горіли сміттєзвалища, суха трава, а також автомобілі та житлові приміщення.

У теплу пору побільшало займань в екосистемах. Як повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа, лише цього року рятувальники загасили понад дві сотні пожеж в екосистемах.

“2 травня ліквідована пожежа сміття на площі 30 м. кв, на паспортизованому сміттєзвалищі в м. Борщів. У селі Жизномир Бучацької ТГ Чортківського району вогнем знищено автомобіль. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. У місті Тернополі на вул. Л. Толстого сталася пожежа господарської будівлі. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 м. кв., пошкоджено покриття будівлі на площі 5 м. кв. У с. Плебанівка Теребовлянської громади черговим караулом 12-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території, на площі орієнтовно 0,05 га. У с. Лошнів Теребовлянської громади сталася пожежа сухої трави на площі орієнтовно 3 га. У селі Байківці Тернопільського району місцевою пожежною командою ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,01 га. У Залозецькій громаді горіла суха трава на відкритій території, на площі орієнтовно 1 га”.

Під час пожеж люди не постраждали. А причини займань та матеріальні збитки встановлюються.