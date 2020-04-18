На Тернопільщині Пасхальні богослужіння відбуватимуться у півтисячі храмів. Церкви зобов’язані дотримуватися карантинних вимог та реалізовувати літургії за участю до десяти людей.

На Великдень поліцейські переходять на цілодобовий режим роботи, – повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Громадський порядок охоронятиме майже півтисячі поліцейських. Також будуть залучені до патрулювання військовослужбовці.

Правоохоронці чергуватимуть біля усіх храмів, де проходитимуть Пасхальні літургії, – зазначив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Гаврилюк. Особливу увагу зосереджуватимуть на почергові зібрання людей у храмах.

“Ми провели бесіди з усіма священиками усіх церков, відповідно на ці Великодні свята кожного дня біля храмів будуть присутні працівники поліції, Ми переходимо у цілодобовий режим роботи. Будемо документувати будь-які порушення. Сподіваємося на розуміння наших громадян і священиків усіх конфесій”.

Додамо, лише упродовж двох днів у Тернополі поліцейські зареєстрували понад двісті звернень громадян щодо порушень карантинних обмежень; двадцять повідомлень мали ознаки кримінальних порушень.

Софія Романська