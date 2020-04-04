Від учора на в’їздах до обласного центру діють контрольно-пропускні пункти. Там чергують правоохоронці, медичні працівники, рятувальники. Команди КПП складаються з 4 – 5 фахівців.

Відтепер усім, хто в’їжджає в Тернопіль вимірюють температуру та запитують про мету поїздки. Про заборону в’їзду в місто наразі не йдеться, – повідомив начальник Нацполіції в області Олександр Богомол. Серед завдань – запобігти занесенню та поширенню на територію міста вірусу COVID-19.

«У Тернопільській області введено режим надзвичайної ситуації. Це передбачає певні обмежувальні заходи, однак про ізоляцію міста наразі не йдеться. У разі прийняття рішення про заборону в’їзду, ми будемо повідомляти додатково. На постах разом з поліцейськими чергують медики, рятувальники».

Додамо, від сьогодні у Тернополі діє два контрольно-пропускні пункти: один – за Збаразьким кільцем, інший – на Микулинецькій вулиці. Ймовірно, кількість КПП буде збільшена. При виявленні підвищеної температури тіла, на КПП рекомендують звернутися до сімейного лікаря. Якщо температура тіла водія чи пасажирів більше 38°C, їм пропонують залишитися на місці до прибуття бригади екстреної медичної допомоги.

Софія Романська