Кабінет Міністрів України прийняв рішення запровадити надзвичайну ситуацію та продовжити карантинні заходи в державі до 24 квітня.

На Тернопільщині режим надзвичайної ситуації діє з 23 березня, відколи в області був зафіксований перший випадок зараження короновірусною інфекцією.

В даних умовах працівники поліції посилено забезпечують правопорядок на території краю та контролюють дотримання обмежувальних заходів.

В області встановлено контрольно-пропускні пункти на території двох районів, які є осередками спалаху та поширення вірусної інфекції. Пости працюють на в’їздах та виїздах із міста Заліщики, а також сіл Швейків та Ковалівка Монастириського району.

Основне завдання працівників поліції, які несуть службу на них, – відстеження переміщення осіб, з метою недопущення розповсюдження інфекції. Правоохоронці перевіряють транспортні засоби, проводять роз’яснювальну роботу з населенням щодо важливості дотримання встановлених обмежень та у разі потреби – надають допомогу в межах своєї компетенції.

Також на одному із постів поліцейські проводять дистанційне вимірювання температури у водіїв та пасажирів.

Такі заходи, насамперед, вживаються задля випередження поширення хвороби. Співробітники поліції не блокують, не обмежують та не перешкоджають руху транспорту.

Поліцейські вкотре закликають краян з розумінням поставитися до вимушених заходів та дотримуватися карантину.

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