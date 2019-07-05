Реалізувати своє виборче право українцям стало простіше. Зміни, які були внесені до законодавства, дають можливість громадянам, які не внесені до Державного реєстру виборців, бути внесеними до списків виборців на виборчих дільницях у день голосування.

Також для того, щоб змінити місце голосування тепер не потрібно надавати документи, які пояснюють причину зміни місця голосування.

Детальніше про це розповіла громадська омбудсменка із захисту виборчих прав Громадянської мережі «Опора» в Тернопільській області Ольга Мазаєва.

– Під час цього виборчого процесу особи, за рішенням суду, можуть бути внесені у списки виборців у день голосування, – розповіла омбудсменка. – На минулих виборах із цим були проблеми, тому що члени виборчих комісій не мали права вносити будь-кого на будь-яких підставах у списки виборців під час голосування. На цих виборах ця проблема вирішена. На підставі рішення суду виборча комісія має право внести особу у списки виборців. З питання внесення змін у списки виборців до суду можна звернутися до 18 липня. Рекомендую це зробити тим особам, які не включені у Державний реєстр виборців з різних підстав. У нас дуже багато є ситуацій коли люди не внесені у списки виборців тому, що вони знялися з реєстрації. У попередній виборчій кампанії 2014 року в судах була інша практика, і суди не задовольняли такі позови. А під час цьогорічних виборів президента у 90% випадів такі позови задовольняли. Суди просили додати будь-які матеріали, документи на підставі яких могли бути внесені ці люди у списки виборців. Це міг бути документ на право власності, на право власності дружини, чоловіка чи родичів, копія паспорта з вказівкою про попереднє місце реєстрації. Ми аналізували судову практику по всій Україні, і в кількох випадках суди приймали рішення просто за заявою особи, що саме за цим місцем вона хоче проголосувати. Як правозахисник вважаю, що це правильно тому, що право вибору у нас не повинно залежати від місця голосування. Є закон, який визначає порядок реєстрації, порядок місця проживання і там чітко вказано, що реєстрація особи за місцем проживання не може бути причиною не реалізації прав громадян. Тому рекомендую таким людям, які не включені у списки виборців, звернутися в суд, і є велика ймовірність, що вони будуть включені у списки виборців.

За даними Державного реєстру виборців, станом на 4 червня 2019 року, у Тернопільській області місце голосування змінили 727 громадян. А під час проведення другого туру президентських виборів місце голосування у нашій області змінило сім тисяч жителів. Ольга Мазаєва нагадує, що змінити місце голосування можна до 15 липня.

– Це можна зробити у всіх відділах Державного ведення реєстрів виборців, які знаходяться за місцем реєстрації виборця або у місці, де він планує бути у день виборів, – пояснює Ольга Мазаєва. – На відміну від попередніх виборів, зараз немає необхідності надавати будь-які підтверджуючі документи. На минулих виборах багато людей мали з цим проблему: не знали, які саме документи потрібні, шукали їх. Зараз цього не потрібно. Треба тільки паспорт і заява, яку можна написати безпосередньо у відділі Державного реєстру виборців. Щоб пришвидшити процес бажано знати номер виборчої дільниці, щоб не шукати його на місці. Щоб не чекати у чергах в останні дні, рекомендую передбачити де будете 21 числа і змінити місце голосування вже зараз, щоб ви могли реалізувати виборче право. Особливо закликаю проконтролювати цей момент студентів, які зареєстровані у Тернополі, але яких на момент виборів не буде в місті.

Ольга Мазаєва також зазначила, що з питань порушень або дотримання виборчих прав всі суб’єкти виборчого процесу, як виборці, так і кандидати, можуть звертатися за консультацією безпосередньо до неї особисто. Зробити це можна через соціальну мережу «Фейсбук» або за телефоном: 097 562 17 81.

Ольга Трач

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