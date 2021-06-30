У Тернополі стартували підготовчі роботи до капітального ремонту скейт-парку на території відпочинкової зони «Циганка».

В рамках капітального ремонту на спортивній локації буде демонтовано старе фанерне покриття рампи та інших елементів і облаштовано новий бетонований скейт-парк.

Як пояснюють в управлінні розвитку спорту та фізичної культури, комплекси для екстрим-парків з покриттям із бетону є дуже популярними в США та Європі. Вони відрізняються довговічністю покриття, забезпечують мінімум шуму при катанні та мають хороший рівень зчеплення покриття і коліс.

При сприятливих погодних умовах роботи з оновлення скейт-парку на «Циганці» заплановано завершити до кінця липня.

Звертаємо увагу тернопільських скейтбордистів, роллерів та велосипедистів, що під час проведення капітального ремонту відвідування спортивного майданчика та катання на його території будуть тимчасово недоступні.

Прохання з розумінням віднестися до тимчасових незручностей.