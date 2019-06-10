Купальний сезон стартував на Тернопільському ставі цими вихідними. До кінця літа на пляжі працюватиме рятувальний пост: щодня чергуватиме двоє рятувальників.

Тернополянка Ірина Заяць кілька разів на тиждень відпочиває на «Циганці» біля ставу. Проте купатися жінка не ризикує: «Хвилююся за якість води. На вигляд вона дуже брудна. Радує те, що буде рятувальний пост почав працювати. Бо через трагічні випадки ставало неприємно тут перебувати. А загалом «Циганка» – дуже гарне місце для відпочинку.

Як повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар’яна Зварич, рятувальники чергуватимуть за графіком кожного дня: на пляжі “Циганка”, що на вулиці Білецькій, з 11 години працює 2-є рятувальників. Вони відповідатимуть за берегову ділянку протяжністю 90 метрів і працюватимуть за таким графіком: понеділок – субота з 11.00 год. до 21.00 год.; неділя – з 09.00 год. до 21.00 год.

Попередньо на Тернопільській водоймі встановили буйки, запливати за які заборонено, – зазначив заступник директора Тернопільського “Об’єднання парків культури і відпочинку” Тарас Дячун. Також водойму біля пляжу очистили від сміття. На проведення цих робіт з міського бюджету виділили близько двадцяти тисяч гривень.

Софія Романська