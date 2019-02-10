На центральному ринку впіймали 63-річну злодійку

10/02/2019 Розмір тексту:

Двох злодійок-гастролерок викрили у Тернополі оперативники управління карного розшуку обласної поліції. Старшу із них – 63-річну зловмисницю впіймали після вчинення нею крадіжки на центральному ринку.

Як розповів начальник управління карного розшуку Анатолій Гуска, під час відпрацювання ринку оперативники помітили двох підозрілих жінок і почали спостерігати за ними. Вже невдовзі побачили, як одна із них у натовпі витягує з чужої сумки гаманець. З краденим лиходійка кинулася тікати та на перешкоді стали працівники поліції.

Причетною до протиправного виявилася 63-річна мешканка Житомирської області. Разом із нею була її 27-річна родичка. Обоє жінок мають чималий кримінальний досвід у вчиненні протиправного – були неодноразові судимі за крадіжки.

Поліцейські вилучили крадений гаманець. В ньому було 2200 гривень та банківська карта, поряд з якою на листочку зберігався пін-код від неї. На щастя, зловмисниці не встигли скористатися цим та зняти чужі гроші.

Правоохоронці розшукали потерпілу від рук кишенькарок. 42-річна жителька Козівського району навіть не встигла помітити, що стала жертвою крадійок, як поліцейські повернули їй втрачене майно.

Як повідомили у поліції, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 185 ККУ – крадіжка.