На центральному ринку в Тернополі горіла майстерня з ремонту взуття. ФОТО

Пізно увечері 25 листопада у Тернополі горіло приміщення для ремонту взуття, що на вулиці Торговиця.

На виклик негайно вирушили рятувальні підрозділи. До гасіння було залучено чотири рятувальні відділення та співробітників оперативно-координаційного центру.

Полум’ям пошкоджене перекриття будівлі на площі 20 м кв і віконні рами, знищене облицювання стін та стелі на площі 30 м кв, а також виробниче обладнання. Менш як за годину пожежа була повністю ліквідована.

Причина виникнення пожежі встановлюється.