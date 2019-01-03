На центральному ринку Тернополя спритний злодій поцупив два ящики ялинкових прикрас
03/01/2019 0
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Потерпілий, звернувшись до поліцейських із заявою про крадіжку, оцінив вартість товару у майже дві тисячі гривень.
Зі слів підприємця, крадіжка сталася на ринку. Зловмисник так спритно потягнув ящики з прикрасами, що продавець і не помітив цього. Виявив крадіжку, коли ввечері збирав свій крам.
Поліцейські оперативно розшукали крадія. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини житель обласного центру. Частину товару у зловмисника вилучили, решту він встиг продати.
Кримінальне провадження розпочато за частиною 1 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.
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