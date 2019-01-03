На центральному ринку Тернополя спритний злодій поцупив два ящики ялинкових прикрас

03/01/2019 0
Розмір тексту:
версія для друку

Потерпілий, звернувшись до поліцейських із заявою про крадіжку, оцінив вартість товару у майже дві тисячі гривень.

Зі слів підприємця, крадіжка сталася на ринку. Зловмисник так спритно потягнув ящики з прикрасами, що продавець і не помітив цього. Виявив крадіжку, коли ввечері збирав свій крам.

Поліцейські оперативно розшукали крадія. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини житель обласного центру. Частину товару у зловмисника вилучили, решту він встиг продати.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 1 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
8 / 0,356 / 12.15m