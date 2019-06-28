Більше мільйона гривень виділили із міського бюджету на ремонти трьох сільських шкіл громади.

Відповідне рішення прийняли під час чергового засідання виконавчого комітету 26 червня.

– Цим рішенням ми дозволяємо управлінню освіти і науки виділити з цільових фондів один мільйон шістдесят тисяч гривень на заклади освіти Тернопільської міської територіальної громади, розповіла Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – Для Курівецької загальноосвітньої школі І-ІІ ступенів імені Миколи Бенцаля передбачено– 300 тисяч гривень, для Кобзарівської загальноосвітньої школі І- ІІІ ступенів – 250 тисяч і Чернихівської загальноосвітньої школі І-ІІІ ступенів – 510 тисяч. Суми розписано на поточні і капітальні ремонти. На Чернихівську школу йде більша сума через те, що ми відкриваємо там дошкільний навчальний заклад.

У Курівецькій школі за виділені кошти мають провести поточний і капітальний ремонт будівлі та придбати основні засоби. У Кобзарівській – зробити поточний ремонт будівлі і капітальний ремонт території. У Чернихівській – зробити поточний і капітальний ремонт будівлі і капітальний ремонт території.

Ольга Трач