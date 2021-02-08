Рух вантажівок заборонили на трасі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська.

У зв’язку з несприятливими погодними умовами, які можуть призвести до ускладнень у русі, задля безпеки дорожнього руху та забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки, Служба автомобільних доріг у Львівській області вводить обмеження руху вантажного автомобільного транспорту на автомобільних дорогах державного значення Львівщини з 22:00 год. 7 лютого до 3:00 год.

8 лютого скеровують великоваговий транспорт у визначені місця відстою та на стоянки АЗС, повідомляє 0352.ua.

Перелік доріг, на яких вводиться обмеження руху: М-06 Київ — Чоп км 432+877 – км 622+256 м; М-10 Львів — Краковець; М-11 Львів — Шегині; М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська; Західний обхід міста Львова; Під’їзд до міста Львова; Н-09 Мукачево — Львів.