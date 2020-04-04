На Тернопільщині при отриманні 500 доларів США неправомірної вигоди викрито сільського голову.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

3 квітня задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі 500 доларів США сільським головою Заліщицького району.

За версією слідства, сільський голова отримав від місцевого підприємця неправомірну вигоду за видачу рішення виконавчого комітету сільської ради про надання дозволу на розміщення 5 об’єктів зовнішньої реклами (білбордів) на території сільської ради.

Сільського голову затримано в порядку ст.208 КПК України.

Триває розслідування за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення особі про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.