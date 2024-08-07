На трасі на Тернопільщині водій збив на смерть 27-річного чоловіка

Правоохоронці просять відгукнутися свідків та очевидців смертельної ДТП. Подія трапилася 7 серпня в період з 3.30 до 4.30 години на автодорозі Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине у межах населеного пункту Куряни Нараївської громади Тернопільського району.

За попередніми даними, водій невстановленого автомобіля, що рухався в напрямку Тернополя, наїхав на 27-річного чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер.

Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення особи водія та з’ясування усіх обставин події.

Поліцейські звертаються до всіх водіїв, які проїжджали в цей час даним відрізком дороги або мають відеореєстратори в автомобілях, повідомити інформацію, що може бути важливою для слідства.

Будь-які дані можна надати за номером (098) 635-50-79 або на спецлінію “102″.