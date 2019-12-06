Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть, розслідують слідчі Тернопільщини. В результаті зіткнення двох автомобілів загинула людина.

Аварія трапилася близько 18:00, повідомляють у поліції. На лінію “102” зателефонував житель Хмельниччини і сказав, що за селом Озерна ДТП.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що додзвонювач, керуючи автомобілем VOLKSWAGEN TRANSPORTER, на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська, виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті такого маневру автівка врізалася в зустрічний транспортний засіб “ЗАЗ 110557” під керуванням жителя Зборівського району.

Пасажир ЗАЗ, тернополянин 1988 року народження, від отриманих травм загинув на місці події, а водій даного авто потрапив до реанімації.

Надали меддопомогу і пасажирові з іншого автомобіля. Водія іномарки затримали відповідно до статті 208 КПК.