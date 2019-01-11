На трасі Львів-Тернопіль патрульні спіймали “гонщика”, котрий “тиснув” під 150 км/год

11/01/2019 0
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Більше 350 постанов винесли тернопільські патрульні за перевищення швидкості на трасі М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська за перший місяць роботи. Загальна кількість зроблених замірів – 736.

Як зазначають у патрульній поліції, інспектори працюють на відкритій ділянці дороги, де встановлено відповідні дорожні знаки, а саме знак 5.70, який попереджає про те, що ведеться фото-, відео фіксація правопорушень.

Найбільша зафіксована швидкість приладом – 148 км/год.

Дані приладу реєструються автоматично: якщо інспектор зафіксував порушення, інформація одразу вноситься в централізовану базу та жодне втручання туди не дозволено.

За порушення швидкісного режиму передбачена відповідальність:

Згідно частини 1 статті 122 КУпАП – перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год – тягне за собою штраф у розмірі 255 гривень.

Згідно частини 3 статті 122 КУпАП – перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год – тягне за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.

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