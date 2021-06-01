На трасі, яка проходить через Тернопіль, сталася смертельна аварія. ФОТО

У понеділок вночі, 31 травня, на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська зіткнулися автомобілі «Ауді» та «Рено Кенго». Водій останнього загинув у кареті швидкої медичної допомоги.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася о 3.45 на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська у селі Сопошин Львівського району. За даними поліції, зіткнулись «Ауді», яким керував 21-річний місцевий житель, та «Рено Кенго» під керуванням мешканця Сокальського району. У результаті аварії 56-річний водій «Рено» отримав тілесні ушкодження, від яких помер дорогою в лікарню.

Також під час медичного освідчення було встановлено, що водій «Ауді» керував авто у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Водій «Ауді» затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.