Служба автомобільних доріг у Тернопільській області неодноразово фіксувала, як на дорогах державного значення громадяни на власний розсуд змінювали дорожню розмітку, демонтували дорожні знаки чи бар’єрне огородження. Іноді такі дії призводять до непоправного.

Подібний випадок стався 18 листопада неподалік тернопільського аеропорту. Там зіткнулися легковий автомобіль і фура. Як наслідок, загинув чоловік. У місці, де сталося ДТП, хтось частково зафарбував подвійну суцільну лінію, яку не можна перетинати. Про це ідеться на сторінці Служби автомобільних доріг у ФБ.

“Наголосимо, що кожен з вищезгаданих елементів — компонент схеми організації дорожнього руху. ОДР розробляється при проєктуванні дороги з врахуванням Правил дорожнього руху та особливостей дороги на конкретній ділянці. Кожну схему перевіряє та затверджує поліція, аби не було створено загрози безпеці дорожнього руху.

Громадяни, котрі самовільно замальовують суцільну смугу розмітки чи влаштовують заїзди, вводять в оману водіїв. Вони можуть наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху, навіть не підозрюючи про це.

Так, учора на км 155+875 траси М-30 Стрий — Ізварине поблизу аеропорту о 17:50 трапилася ДТП з потерпілими. Зіткнулися вантажівка «ДАФ» і легківка «Volkswagen». Пасажир останньої загинув на місці події. Водія і ще одного пасажира легковика забрали до лікарні.

Однією з імовірних причин дорожньо-транспортної пригоди є внесення неправомірних змін у дорожню розмітку. На фото нижче можна побачити сліди чорної фарби на дорожній розмітці 1.3 (подвійній суцільній лінії)”, – ідеться у дописі.