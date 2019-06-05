Комунальне підприємство “Тернопільміськтеплокомуненерго” замінює в місті труби центрального опалення. Роботи проводяться згідно контракту Європейського банку реконструкції та розвитку.

Будуть замінені ділянки теплової мережі по вулицях Лесі Українки і Протасевича від котельні, що на вулиці Лесі Українки, 3 та по вулиці Київська від котельні на вулиці Київська, 3с. У зв’язку з цим буде частково перекритий рух автотранспорту на вулицях Лесі Українки, Протасевича, Київська, графік якого подано нижче. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.

– Перекриття руху транспорту передбачається без зупинки руху громадського транспорту, – уточнив Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології.  – Якщо зупинки й будуть, то не надовго. Роботи, які вимагатимуть повного перекриття дороги, проводитимуть вночі. Є встановлені знаки, погодженні схеми руху, проблем щодо проїзду громадського транспорту на цих вулицях немає і не передбачаємо.

У міській раді також зазначають, що це наймасштабніші капітальні роботи по заміні труб центрального опалення за останні десятиліття.

Ольга Трач

Графік перекриття вулиць

N п/п Назва  Початок робіт Завершення робіт
1 Схема організації дорожнього руху в місці проведення робіт (вул. Л. Українки) 27.05.19 10.09.19  
2 Схема організації дорожнього руху (міжбудинковий проїзд вул. Л. Українки — вул. Л. Українки, 10) 10.06.19 01.07.19  
3 Схема організації дорожнього руху (перехресття вул. Л. Українки — вул. К. Савури) 27.05.19 01.07.19
4 Схема організації дорожнього руху (міжбудинковий проїзд вул. Протасевича,6 — Протасевича, 8) 01.06.19 26.06.19
5 Схема організації дорожнього руху (міжбудинковий проїзд вул. Протасевича,4 — Протасевича, 6) 01.06.19 26.06.19
6   Схема організації дорожнього руху (міжбудинковий проїзд вул. Л. Українки — вул. Довженка) 24.06.19 15.07.19
7 Схема організації дорожнього руху (проїзд поблизу будинку за адресою вул. Київська,3) 27.05.19 10.09.19
8 Схема організації дорожнього руху (проїзд поблизу будинку за адресою  вул. Київська, 16) 11.06.19 10.09.19
9 Схема організації дорожнього руху (міжбудинковий проїзд вул. Київська,16 — вул. Київська, 18 20.06.19 04.07.19
10 Схема організації дорожнього руху (перехід від котельні по вул. Київська, 3с до магазину “Зайка” вул. Київська, 16А) 29.05.19 21.06.19