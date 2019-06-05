Комунальне підприємство “Тернопільміськтеплокомуненерго” замінює в місті труби центрального опалення. Роботи проводяться згідно контракту Європейського банку реконструкції та розвитку.
Будуть замінені ділянки теплової мережі по вулицях Лесі Українки і Протасевича від котельні, що на вулиці Лесі Українки, 3 та по вулиці Київська від котельні на вулиці Київська, 3с. У зв’язку з цим буде частково перекритий рух автотранспорту на вулицях Лесі Українки, Протасевича, Київська, графік якого подано нижче. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.
– Перекриття руху транспорту передбачається без зупинки руху громадського транспорту, – уточнив Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. – Якщо зупинки й будуть, то не надовго. Роботи, які вимагатимуть повного перекриття дороги, проводитимуть вночі. Є встановлені знаки, погодженні схеми руху, проблем щодо проїзду громадського транспорту на цих вулицях немає і не передбачаємо.
У міській раді також зазначають, що це наймасштабніші капітальні роботи по заміні труб центрального опалення за останні десятиліття.
Ольга Трач
Графік перекриття вулиць
|N п/п
|Назва
|Початок робіт
|Завершення робіт
|1
|Схема організації дорожнього руху в місці проведення робіт (вул. Л. Українки)
|27.05.19
|10.09.19
|2
|Схема організації дорожнього руху (міжбудинковий проїзд вул. Л. Українки — вул. Л. Українки, 10)
|10.06.19
|01.07.19
|3
|Схема організації дорожнього руху (перехресття вул. Л. Українки — вул. К. Савури)
|27.05.19
|01.07.19
|4
|Схема організації дорожнього руху (міжбудинковий проїзд вул. Протасевича,6 — Протасевича, 8)
|01.06.19
|26.06.19
|5
|Схема організації дорожнього руху (міжбудинковий проїзд вул. Протасевича,4 — Протасевича, 6)
|01.06.19
|26.06.19
|6
|Схема організації дорожнього руху (міжбудинковий проїзд вул. Л. Українки — вул. Довженка)
|24.06.19
|15.07.19
|7
|Схема організації дорожнього руху (проїзд поблизу будинку за адресою вул. Київська,3)
|27.05.19
|10.09.19
|8
|Схема організації дорожнього руху (проїзд поблизу будинку за адресою вул. Київська, 16)
|11.06.19
|10.09.19
|9
|Схема організації дорожнього руху (міжбудинковий проїзд вул. Київська,16 — вул. Київська, 18
|20.06.19
|04.07.19
|10
|Схема організації дорожнього руху (перехід від котельні по вул. Київська, 3с до магазину “Зайка” вул. Київська, 16А)
|29.05.19
|21.06.19