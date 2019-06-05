Комунальне підприємство “Тернопільміськтеплокомуненерго” замінює в місті труби центрального опалення. Роботи проводяться згідно контракту Європейського банку реконструкції та розвитку.

Будуть замінені ділянки теплової мережі по вулицях Лесі Українки і Протасевича від котельні, що на вулиці Лесі Українки, 3 та по вулиці Київська від котельні на вулиці Київська, 3с. У зв’язку з цим буде частково перекритий рух автотранспорту на вулицях Лесі Українки, Протасевича, Київська, графік якого подано нижче. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.

– Перекриття руху транспорту передбачається без зупинки руху громадського транспорту, – уточнив Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. – Якщо зупинки й будуть, то не надовго. Роботи, які вимагатимуть повного перекриття дороги, проводитимуть вночі. Є встановлені знаки, погодженні схеми руху, проблем щодо проїзду громадського транспорту на цих вулицях немає і не передбачаємо.

У міській раді також зазначають, що це наймасштабніші капітальні роботи по заміні труб центрального опалення за останні десятиліття.

Ольга Трач

Графік перекриття вулиць